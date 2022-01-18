Премьер Британии Джонсон может лишиться должности из-за скандала с вечеринкой — The Guardian

Вечеринка проходила во время локдауна.

Несколько членов Консервативной партии выступают за освобождение от должности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после громкого скандала вокруг вечеринки во время локдауна.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, за отставку Джонсона активно выступают несколько членов Консервативной партии, усиливающие давление на коллег, чтобы они подали письма недоверия премьер-министру. И если наберется достаточное количество голосов за отставку британского уруда, будет запущена процедура его отставки. Команда премьера приступила к разработке плана, чтобы не допустить отставки Джонсона.

План увольнения Джонсона с должности премьера получил название "Операция Рынка", ссылаясь на Кличко собаку, которую убили во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого века.

Источник сообщил изданию, что из-за вечеринки на Джонсона разозлились несколько групп: скептики по поводу карантина, недовольные бывшие министры и депутаты из бывших лейбористских клубов, которые считали это неисполнением порядка.

Как сообщалось, из-за вечеринки, состоявшейся летом позапрошлого года, вокруг британского правительства разразился скандал. Все британские газеты вышли с похожими заголовками – о выпивке, фарсе, призывами к Борису Джонсону уйти в отставку. Впоследствии Британский премьер-министр Борис Джонсон извинился за свое поведение, что был на вечеринке с напитками в саду во время локдауна.

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