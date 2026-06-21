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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Премьер Британии Кир Стармер может объявить об отставке уже в понедельник - Reuters

Премьер-министр Keir Starmer может уже в ближайшее время покинуть пост на фоне серьезного внутреннего кризиса в правящей лейбористской партии.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

По информации Reuters, британская газета The Observer сообщила, что Кир Стармер , вероятно, объявит о своей отставке уже в понедельник, 22 июня, и представит план упорядоченного ухода с поста. В то же время источник в правительстве Великобритании утверждает, что глава правительства «сосредоточен на выполнении своих обязанностей» и официально не подтверждал намерений покинуть кресло премьера.

Политический кризис вокруг Стармера усугублялся последние месяцы. Его популярность резко упала после ряда скандалов, кадровых проблем и смены позиций по ряду внутренних реформ. Дополнительный удар по позициям премьера нанесла победа влиятельному политику Andy Burnham, который получил место в парламенте и теперь может официально бросить вызов лидеру партии.

По подсчетам Reuters, более 100 депутатов-лейбористов уже публично призвали Стармера уйти в отставку или объявить четкий график своего ухода. Если это произойдет, Великобритания получит уже седьмого премьер-министра менее чем за 12 лет.

Ранее сообщалось, что Стармер на грани отставки: 40 депутатов требуют увольнения, кто может его заменить

Шансы Кира Стармера сохранить должность стремительно тают после провала на местных выборах.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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