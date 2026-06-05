Премьер Британии назвал год возможной войны России против НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Угроза нападения России на страны НАТО может стать реальностью уже к концу текущего десятилетия.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого цитирует издание The Guardian.

Комментируя будущий план масштабных инвестиций в британскую оборону, Стармер отметил необходимость срочного укрепления военных возможностей страны и Альянса из-за роста российской угрозы.

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«Если вам нужно напомнить о важности этого, то, по оценке нашей разведки и оценке других стран НАТО, Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году», — заявил глава британского правительства.

По его словам, именно такие оценки разведки объясняют приоритетность увеличения оборонных расходов и ускорения модернизации вооруженных сил.

Премьер также отметил, что новый план оборонных инвестиций будет ориентирован прежде всего на развитие технологий и военных возможностей будущего.

Россия испытывает границы допустимого

Между тем начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон в интервью BBC Radio, которое цитирует Reuters, заявил, что Россия уже сейчас усиливает свою активность и испытывает границы допустимого в противостоянии с Западом.

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«Россия однозначно повышает ставки и рискует пересечь черту. Нам нужно тратить больше средств на оборону и делать это быстрее», — сказал Найтон.

По его словам, Москва все чаще проверяет готовность британской обороны из-за нарушений воздушного пространства, кибератак, диверсионных действий и попыток похищения технологий.

«Нам действительно нужно активизировать и усиливать наши возможности, поскольку угрозы со стороны потенциальных противников растут», — подчеркнул начальник штаба обороны.

Заявления британских чиновников прозвучали на фоне подготовки нового пакета оборонных инвестиций, который правительство Великобритании планирует представить в ближайшие недели. Основной целью документа называют усиление обороноспособности страны в условиях растущих рисков для европейской безопасности.

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Как НАТО готовится к войне

Напомним, ряд союзников планирует усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

Ранее сообщалось, что Россия стремится захватить главные морские пути в Арктике, что закроет для НАТО возможность следить за российскими подводными лодками и позволит Кремлю держать европейские страны под прицелом ядерных гиперзвуковых ракет.

Латвийский генерал предположил, что российская атака по стране НАТО может произойти в ближайшее время и даже «сегодня ночью». По его словам, Россия может использовать преимущество дронов для угрозы странам Балтии.

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