Премьер Британии переписывался с фейковой советницей Трампа

Энди Бернем / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем мог стать жертвой попытки выдать постороннего человека за одного из ближайших соратников президента США Дональда Трампа Сьюзен Уайлз.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех собеседников.

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По данным медиа, Бернем переписывался с лицом, представлявшимся Сьюзен Уайлз. Подозрения о подлинности контакта возникли уже позже.

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Один из собеседников рассказал, что после заселения Бернема в премьерскую резиденцию состоялся обмен «несколькими сообщениями». В то же время он подчеркнул, что они «не имели никакого значения».

Инцидент вызвал обеспокоенность британской стороны. По словам двух должностных лиц, посольство Великобритании в Вашингтоне даже подняло этот вопрос перед Белым домом. В Лондоне сначала не исключали, что телефон Уайлс мог быть сломан.

Напомним, в Италии суд отправил в тюрьму мужчину, который почти 20 лет выдавал собственноручно построенный амфитеатр за древнеримский памятник. За это время он зарабатывал на туристах, продавая билеты по 40 евро.

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