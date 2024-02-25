Премьер Британии призвал Запад действовать смелее в вопросе конфискации активов РФ

Странам Запада следует смелее подходить к вопросу конфискации российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передает Reuters.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов", — сказал Сунак.

Премьер отметил, что Украина нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотников и боеприпасов, а также другой военной помощи.

Также Сунак отметил, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Мы никогда не должны недооценивать то, что США сделали для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку, и я уверен, что они это сделают", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США впервые в истории передали Эстонии конфискованные активы РФ для помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сенате США сделали важный шаг по конфискации российских активов.

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