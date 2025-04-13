Премьер Британии сделал заявление после российского удара по Сумам

Британский лидер Кир Стармер

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После российского удара по Сумам британский лидер Кир Стармер отреагировал заявлением о том, что кремлевский глава Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Глава правительства Британии Кир Стармер написал об этом после российского ракетного удара по гражданским в Сумах в соцсети Х.

«Мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою преданность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий», — сказал Стамер.

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Ранее говорилось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил после атаки РФ на Сумы, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ атаковала ракетами Сумы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека.

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