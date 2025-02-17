Премьер Британии заявил о готовности направить войска в Украину: названы условия

Войска Британии могут быть направлены в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов направить свои войска в Украину.
Об этом информирует The Telegraph.
Он заявил, что войска Британии могут быть направлены в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.
Стармер заявил, что такое решение было для него тяжелым, поскольку речь может идти о потенциальной опасности для военных Великобритании.
По его словам, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".
"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин", – сказал Стармер.
Журналисты пишут, что это первый раз, когда Стармер прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время саммита безопасности в Мюнхене в кулуарах появилась "новая сила" Европы.
Мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров по обсуждению ситуации безопасности в Европе.
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