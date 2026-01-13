Премьер Чехии раскрыл секретную информацию о поставках боеприпасов Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / © Reuters

Реклама

Чешские компании в рамках так называемой «муниционной инициативы» обеспечили поставки военного материала для Украины на сумму около 274 млрд крон.

Об этом после заседания правительства заявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек, пишут České noviny

По словам Бабиша, прошлое правительство Петра Фиалы скрывало информацию о проекте в бюджете Военной разведки, не раскрывая деталей публично. Фиала критиковал заявления Бабиша, отмечая, что открытые комментарии по инициативе могут угрожать безопасности людей и компаний, участвующих в ней, а также наносить экономический ущерб.

Реклама

Бабиш подчеркнул, что нынешние правительственные партии выполняют предвыборные обещания: к инициативе не будут привлечены средства чешского бюджета, хотя Чехия и в дальнейшем будет координировать ее для иностранных участников.

«Мы о муниципальной инициативе ничего не знали, предыдущее правительство постоянно скрывало информацию, держало ее в секрете в бюджете военной разведки. Это было абсолютно непрозрачно», — отметил премьер.

По словам Бабиша, в течение последних недель министры от ANO, SPD и «Motoristů» узнали, что через чешские компании в рамках инициативы прошло около 280 млрд крон. Эти данные предоставил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеш Витечка, которое координирует проект. Бабиш уточнил, что из чешского бюджета на вооружение было выделено скрыто 17,1 млрд крон, и вся операция имела гриф «совершенно секретно».

На уточняющий вопрос ЧТК Гавличек сообщил, что непосредственно в рамках муниципальной инициативы было задействовано 114 млрд крон, еще 160 млрд крон использовали по аналогичному принципу, в общем — около 280 млрд крон, которые через систему инициативы поступили к различным донорам и в результате попали в Украину.

Реклама

Чехия в этом проекте сотрудничает прежде всего с Нидерландами и Данией. Страна выступает координатором и перевозчиком, ищет запасы боеприпасов в мире и договаривается о международном финансировании. Основные поставщики боеприпасов — другие государства, в частности Германия, Канада и Нидерланды. В прошлом году Украина получила 1,8 млн единиц боеприпасов, а всего с начала инициативы более 4 млн единиц. По данным бывшего министра иностранных дел Яна Липавского (ODS), доноры предоставили боеприпасы для Украины на сумму около 100 млрд крон, из которых Чехия внесла два

Напомним, ранее мы писали о том, что новое правительство Чехии, которое возглавил пророссийский премьер Андрей Бабиш, изменил позицию по проекту для предоставления боеприпасов Украине.