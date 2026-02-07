Андрей Бабиш / © Associated Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что война в Украине могла закончиться в апреле 2022 года. При этом он повторил нарратив российской пропаганды о том, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения.

Такое мнение он высказал в субботнем шоу телеканала NOVA.

По словам Бабиша, мирное соглашение между Украиной и Россией было «близко», пока не появился Борис Джонсон и конфликт продолжился.

Чешский премьер также выразил надежду, что война в Украине скоро закончится.

«Каждая война плохая, она должна закончиться, потому что создает большую неопределенность», — сказал Бабиш.

Однако, по его словам, без Трампа это не сработает. Он также сказал, что, по его мнению, Европа также должна вести переговоры с Россией.

Уместными переговорщиками с Путиным чешский премьер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

«Сейчас начали говорить о том, что Европа должна разговаривать с Путиным», — сказал Бабиш, не забыв упомянуть о своем друге — премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, которого в ЕС осуждали за визит в Москву и встречу с президентом государства-агрессора.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш окончательно отверг возможность передачи Украине легких боевых самолетов L-159, которые могли бы противодействовать российским дронам.