Премьер Чехии заявил, что война в Украине должна была закончиться в 2022 году
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил бывшего британского премьера Бориса Джонсона в том, что он сорвал заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что война в Украине могла закончиться в апреле 2022 года. При этом он повторил нарратив российской пропаганды о том, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения.
Такое мнение он высказал в субботнем шоу телеканала NOVA.
По словам Бабиша, мирное соглашение между Украиной и Россией было «близко», пока не появился Борис Джонсон и конфликт продолжился.
Чешский премьер также выразил надежду, что война в Украине скоро закончится.
«Каждая война плохая, она должна закончиться, потому что создает большую неопределенность», — сказал Бабиш.
Однако, по его словам, без Трампа это не сработает. Он также сказал, что, по его мнению, Европа также должна вести переговоры с Россией.
Уместными переговорщиками с Путиным чешский премьер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
«Сейчас начали говорить о том, что Европа должна разговаривать с Путиным», — сказал Бабиш, не забыв упомянуть о своем друге — премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, которого в ЕС осуждали за визит в Москву и встречу с президентом государства-агрессора.
Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш окончательно отверг возможность передачи Украине легких боевых самолетов L-159, которые могли бы противодействовать российским дронам.