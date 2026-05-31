Премьер Дании назвала главный фактор, сдерживающий Россию от нападения на Европу

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Реклама

Россия может готовиться к развертыванию новой волны агрессии против европейских государств, и только Украина сдерживает Кремль от этого.

Об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявила исполняющая обязанности премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

По ее словам, такой сценарий вполне реален, хотя точно предусмотреть его форму или направление невозможно.

Реклама

«К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предположить, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предположить, с чем нам иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена», — заявила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания разделяет оценку Польши относительно уровня российской угрозы, основанной на историческом опыте.

По ее словам, война, развязанная Кремлем, является частью более широкого давления на европейскую систему безопасности, поэтому Запад должен продолжать поддержку Украины.

«Развязанная Кремлем война направлена против всей европейской архитектуры безопасности, поэтому у западного мира есть только один выход — поддерживать Украину всеми силами и любой ценой», — подчеркнула она.

Реклама

Отдельно Фредериксен предположила, что возможные действия России могут начинаться с гибридных атак.

«Может быть, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-нибудь новая форма гибридной войны? Она идет везде, россияне постоянно нарушают границы», — сказала премьер.

Она добавила, что главным сдерживающим фактором для Москвы остаются потери в войне против Украины.

«То, что их сдерживает, — это потери, которые они понесут в Украине. Они застряли, война поглощает большинство их военных ресурсов. Среди них человеческих», — отметила Фредериксен.

Реклама

В то же время она подчеркнула, что Европа сегодня лучше подготовлена к возможным угрозам, чем несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Россия может нанести удар по военному объекту в Европе, чтобы расколоть союзников Украины.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин заявил о «законных целях» в Европе и процитировал Геббельса.

Новости партнеров