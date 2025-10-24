Премьер Дании назвала главный просчет Путина в войне: подробности

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением по итогам заседания «Коалиции желающих» в Лондоне. Она подчеркнула, что главная стратегия Владимира Путина полностью провалилась.

Об этом она заявила в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Подытоживая встречу союзников, Фредериксен четко очертила, на что надеялся Кремль, рассчитывая свои силы в продолжительной войне.

«Стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы перестанем помогать Украине», — заявила она.

По ее словам, российский диктатор был уверен, что в какой-то момент единство Запада и его решительность пошатнутся.

«В какой-то момент он ожидал, что мы сдадимся», — добавила премьер Дании.

Однако, Мэтте Фредериксен от имени собравшихся в Лондоне союзников дала четкий и недвусмысленный сигнал Москве, что этим ожиданиям не суждено было сбыться.

Этого никогда не произойдет! — подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что обсуждение по предоставлению Украине дальнобойного оружия продолжается. Лондон уже увеличивает снабжение ракет, а Киев получает новые оборонные системы от США.

Зеленский подчеркнул, что роль дальнобойных средств частично выполняют украинские дроны, а Стармер подчеркнул необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры Украины накануне зимы.