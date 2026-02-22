Премьер Дании потроллила Трампа из-за "медицинской помощи" для Гренландии

Премьер-министр Дании Метте / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен иронично отреагировала на сообщение президента США Дональда Трампа об отправке «замечательного плавучего госпиталя» в Гренландию. Американский лидер накануне написал, что большой медицинский корабль должен помочь «многим больным людям, которые не получают необходимого лечения».

В воскресенье, 22 февраля, Фредериксен по этому поводу опубликовала сообщение в соцсети Facebook с намеком на нелепость такой медицинской инициативы США.

«Я рада жить в стране, где все имеют свободный и равный доступ к здравоохранению. Где не страховка и состояние определяют, получишь ли ты надлежащее лечение. Такой же подход применяется в Гренландии. Хорошего воскресенья всем вам!» — написала глава правительства Дании.

Реклама

Хотя Фредериксен прямо не упомянула Трампа, однако, очевидно, что ее сообщение касалось вчерашнего заявления президента США.

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Соединенные Штаты собираются отправить в Гренландию «замечательный плавучий госпиталь», чтобы, по его словам «позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся».

Это сообщение с созданным искусственным интеллектом изображением американского «медицинского корабля» впоследствии перепостил официальный аккаунт Белого дома в сети Х.

Как сообщает DW, пост Трампа в субботу появился через несколько часов после того, как Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации члена экипажа, который нуждался в неотложной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии.

Реклама

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен ранее сообщил, что датское правительство не имеет никакой информации о планах отправки в Гренландию американского медицинского судна. Он отверг утверждения о какой-либо необходимости внешней помощи.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп, который маниакально желает завладеть арктическим островом, заявил, что почти достиг договоренности по соглашению с Гренландией, назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицают существование каких-либо договоренностей и отмечают, что переговоры фактически еще не начинались.