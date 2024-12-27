Премьер Дании сделала запас консервов "на всякий случай": к каким угрозам она советует готовиться

По словам Мэтте Фредериксен, картина угроз 2025 года настолько разнообразна, что не только государства должны готовиться, но и каждый ответственный гражданин должен стать более устойчивым к кризисным ситуациям.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сделала запас консервированных продуктов и подготовила другие предметы первой необходимости, которые позволят по крайней мере три дня прожить без электричества, интернета или других централизованных коммунальных услуг.

Об этом она рассказала в интервью журналу DR.

Фредериксен отметила, что в 2025 году датчанам необходимо быть более ответственными и позаботиться о собственной безопасности.

"Я придерживаюсь рекомендаций власти и я считаю, что датчане должны делать то же самое", — отметила премьер.

Она напомнила, что в этом году каждый гражданин Дании получил на электронную почту руководство Агентства по чрезвычайным ситуациям "Подготовка к кризисам", в котором есть алгоритмы на случай чрезвычайных ситуаций.

"Это не потому, что мы ожидаем агрессивной войны против Дании, как мы видели в Украине, но существует риск атаки другого типа — например, гибридной атаки или кибератаки", — подчеркнула политика.

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Она привела результаты социологического опроса, проведенного в ноябре 2024 года, согласно которым 66% датчан не ожидают кризисов государственного масштаба и не готовятся к ним, как рекомендуют власти. Такая опрометчивая позиция делает датчан уязвимыми к возможной кризисной ситуации. По ее словам, соблюдение рекомендаций Агентства по чрезвычайным ситуациям – это прежде всего вопрос формирования "собственной стойкости".

"Если сегодня власти рекомендуют иметь воду, старомодный радиоприемник и батарейки к нему и, например, скумбрию в томате или еще какую-нибудь "красивую" консерву длительного хранения, то это потому, что могут быть разные ситуации", — подчеркнула Фредериксен.

Датский премьер особенно выделила Россию как угрозу безопасности Дании.

"По оценкам спецслужб нашего оборонного альянса, Россия сейчас перевооружается так быстро, что они смогут атаковать страну НАТО в течение нескольких лет", – пояснила она.

По данным службы военной разведки Дании, также существует большой риск гибридных атак и диверсий со стороны России.

"Сегодня мы так зависим от работы наших мобильных телефонов и наличия электричества. В конце концов, мы живем в электрифицированном и очень современном обществе. Поэтому уязвимость тоже есть. Поэтому к этому вам и нужно готовиться", — подытожила Мэтте Фредериксен.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что угрозы от России являются большими, чем представляют в ЕС. Это не только возможная вооруженная агрессия, а также возможность использования нелегальной иммиграции и других проблем для подрыва ЕС. Мелони призвала Евросоюз сделать больше для защиты своих границ.

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