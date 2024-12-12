Премьер Финляндии поддержал миротворческие стремления Трампа, но назвал ряд условий

Сейчас не время сокращать поддержку Украины.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что международное сообщество должно и дальше продолжать поддержку Украины в ее борьбе с Россией.

Об этом он сообщил для японского вещателя NHK.

Орпо сослался на призыв избранного президента США Дональда Трампа к Украине и России немедленно договориться о прекращении огня и начать переговоры.

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Он заявил, что поддерживает стремление Трампа к миру в Украине, но Украина должна быть сильной за столом переговоров.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы укреплять ее позиции", – добавил политик.

Он также отметил важность совместной работы европейских стран, заявив, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону, а размещение северокорейских войск в России является "очень опасным новым явлением в этой войне".

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп потенциально может попытаться пересмотреть кредит на сумму 20 миллиардов долларов, предусмотренный для Украины, или даже снять санкции с РФ.

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