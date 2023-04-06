Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Премьер Финляндии Санна Марин подала прошение об отставке своего правительства

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Премьер Финляндии Санна Марин подала прошение об отставке своего правительства

Санна Марин / Фото: Associated Press

Президент страны принял просьбу правительства об отставке.

После поражения на выборах премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту Сауле Нииностио заявление об отставке правительства.

Об этом сообщает финские СМИ Yle.

"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас уволить меня и других членов правительственного совета", – сказала она в официальной резиденции президента.

Ниинист принял просьбу правительства об отставке. Он поблагодарил Марин за сотрудничество "в трудные годы".

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать выполнять обязанности руководящего министерства до назначения нового правительства", — ответил Ниинисте.

По данным журналистов, правительство Марин будет действовать, пока партии не сформируют новый кабинет.

Выигравший выборы глава коалиции Петтери Орпо на следующей неделе начнет консультации по новому правительству. Добавим, что новый глава правительства занимает четкую проукраинскую позицию.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, состоялись парламентские выборы в Финляндии, на которых победу одержала "Национальная коалиция", одержав 20,8% голосов. "Социал-демократическая партия", где главой была Санна Марин — заняла третье место.

Премьер Финляндии Санна Марин просит прощения за топлесс фото: Обзор политических скандалов от "Сниданка"

Премьер Финляндии Санна Марин просит прощения за топлесс фото: Обзор политических скандалов от "Сниданка"

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
775
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация