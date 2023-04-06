Премьер Финляндии Санна Марин подала прошение об отставке своего правительства

После поражения на выборах премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту Сауле Нииностио заявление об отставке правительства.

Об этом сообщает финские СМИ Yle.

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"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас уволить меня и других членов правительственного совета", – сказала она в официальной резиденции президента.

Ниинист принял просьбу правительства об отставке. Он поблагодарил Марин за сотрудничество "в трудные годы".

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать выполнять обязанности руководящего министерства до назначения нового правительства", — ответил Ниинисте.

По данным журналистов, правительство Марин будет действовать, пока партии не сформируют новый кабинет.

Выигравший выборы глава коалиции Петтери Орпо на следующей неделе начнет консультации по новому правительству. Добавим, что новый глава правительства занимает четкую проукраинскую позицию.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, состоялись парламентские выборы в Финляндии, на которых победу одержала "Национальная коалиция", одержав 20,8% голосов. "Социал-демократическая партия", где главой была Санна Марин — заняла третье место.

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