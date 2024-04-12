Премьер Франции заявил, что безопасность Европы не должна зависеть от США

Он заявил, что ЕС должен самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а не надеяться на Соединенные Штаты.

Страны Европейского союза должны полагаться на свои вооруженные силы, а не на зонтик безопасности НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передает Укринформ.

В интервью телеканалу CBC он подчеркнул, что не хочет, чтобы безопасность Франции полностью зависела от других стран.

"Мы должны полагаться преимущественно на себя. Нам нужен второй спасатель: да, есть НАТО, но мы также должны улучшить собственную политику безопасности ЕС, чтобы иметь старшего спасателя", — сказал Атталь.

Он подчеркнул, что не предпочитает, чтобы "наша безопасность, наш выбор, наша способность поддерживать Украину зависела от голосования за Атлантическим океаном".

Атталь не стал комментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет возможно повторное избрание президентом США Дональда Трампа.

“Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС стоит справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика”, – отметил премьер Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон возобновил работу оружейного завода времен Первой мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция передает ВСУ сотни единиц бронетехники и ракеты.

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