Остров Гренландия отказывается от статуса части США или Дании, стремясь обрести независимость и самостоятельно определять свою политическую судьбу.

Об этом сказал во время пресс-конференции в Копенгагене, премьер Гренландии Муте Эгеде.

"Гренландцы не хотят быть датчанами, они тоже не хотят быть американцами. Они хотят быть гренландцами", — сказал Эгеде.

Также он добавил, что не общался с Дональдом Трампом, и что правительство Дании не контактировало с будущей администрацией США. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поддержал стремление Гренландии к независимости, назвав его "законным и понятным", и выразила желание сохранить единство Королевства Дания.

"Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре", — добавила Фредериксен.

Что происходит

Дональд Трамп заявлял, что "покупка" Гренландии является "абсолютной необходимостью" для США. Он подчеркивал, что контроль над островом важен для национальной безопасности и свободы в мире. Ранее, в 2019 году, Трамп предлагал купить Гренландию у Дании, но предложение было отклонено. Гренландия является автономной территорией Дании, и ее премьер-министр Муте Эгеде заявила, что остров не продается, и его будущее зависит от воли его народа.

В ответ на территориальные амбиции Трампа Россия выразила обеспокоенность и предупредила, что внимательно следит за ситуацией. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал важность мира и стабильности в Арктическом регионе.

В настоящее время новоизбранный президент США Дональд Трамп отправил своего сына, Дональда Трампа-младшего в Гренландию с целью обсудить возможное присоединение острова к США. Однако, несмотря на усилия, Гренландия остается под контролем Дании и ее руководство продолжает настаивать на независимости и суверенитете острова.

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