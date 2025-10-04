- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 1 мин
Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации "попытки переворота"
Глава правительства Грузии от пророссийской партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что на представителе Евросоюза лежит ответственность за массовые беспорядки на улицах Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты в Тбилиси против фальсификации местных выборов и попытку «свержения конституционного строя» поддержал официальный представитель Евросоюза Павел Герчинский.
Об этом сообщает «Грузия.онлайн».
По словам Кобахидзе, представляющего пророссийскую партию власти «Грузинская мечта», именно «недальновидные действия и вмешательство европейских дипломатов» привели к росту напряжения и массовым беспорядкам возле президентского дворца.
«На после ЕС в Грузии лежит особая ответственность. Пусть он выйдет и будет добрым решительно осудить и дистанцироваться от всего, что происходит на улицах Тбилиси — это его прямая обязанность на фоне того, когда мы прямо слышали заявления в поддержку попытки свержения конституционного строя», — сказал грузинский премьер.
С аналогичным заявлением выступил, предварительно, переизбранный мэр Тбилиси (от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия») Каха Каладзе. По его словам, беспорядки в столице являются «попыткой устроить госпереворот в стране».
МВД Грузии официально сообщило об открытии уголовных производств по четырем статьям Уголовного кодекса. В ведомстве сообщили, что во время протестов пострадали 14 правоохранителей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших митингующих не приводится.
Известно, что спецназовцы и полиция применили против протестующих перцовый газ и водометы.
Напомним, в субботу, 4 октября, во время массовых протестов против фальсификации местных выборов в Грузии демонстранты пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси.