Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации "попытки переворота"

Протесты в Грузии / © Associated Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты в Тбилиси против фальсификации местных выборов и попытку «свержения конституционного строя» поддержал официальный представитель Евросоюза Павел Герчинский.

Об этом сообщает «Грузия.онлайн».

По словам Кобахидзе, представляющего пророссийскую партию власти «Грузинская мечта», именно «недальновидные действия и вмешательство европейских дипломатов» привели к росту напряжения и массовым беспорядкам возле президентского дворца.

«На после ЕС в Грузии лежит особая ответственность. Пусть он выйдет и будет добрым решительно осудить и дистанцироваться от всего, что происходит на улицах Тбилиси — это его прямая обязанность на фоне того, когда мы прямо слышали заявления в поддержку попытки свержения конституционного строя», — сказал грузинский премьер.

С аналогичным заявлением выступил, предварительно, переизбранный мэр Тбилиси (от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия») Каха Каладзе. По его словам, беспорядки в столице являются «попыткой устроить госпереворот в стране».

МВД Грузии официально сообщило об открытии уголовных производств по четырем статьям Уголовного кодекса. В ведомстве сообщили, что во время протестов пострадали 14 правоохранителей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших митингующих не приводится.

Известно, что спецназовцы и полиция применили против протестующих перцовый газ и водометы.

Напомним, в субботу, 4 октября, во время массовых протестов против фальсификации местных выборов в Грузии демонстранты пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси.