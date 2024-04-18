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Премьер Грузии объяснил принятие скандального закона угрозой "украинизации"

Премьер Грузии объяснил принятие скандального закона угрозой "украинизации"

Столицу Грузии охватили протесты из-за скандального законопроекта / Фото: Associated Press

МИД Украины отреагировало на пренебрежительный контекст, в котором было употреблено название нашей страны.

Принятый грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности внешнего влияния", сравниваемый с российским "законом об иноагентах", в первую очередь направлен на защиту Грузии от "украинизации".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает телеканал 1tv.

По его словам, недопущение "украинизации" является необходимым условием интеграции Грузии в Европейский Союз, и это главная цель этого законопроекта.

Кобахидзе утверждает, что негосударственные организации хотели организовать революцию в стране, лишив ее европейского будущего.

"Если бы НГО достигли того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены власти путем революции, то сегодня Грузия была бы в худшей ситуации, чем Украина, а это значит, что и мир, и евроинтеграция остались бы в прошлом", — сказал он.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на циничное заявление грузинского премьер-министра, выразив возмущение использованием термина "украинизация".

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ", — говорится в заявлении МИД Украины.

Напомним, в Грузии вспыхнули массовые протесты против скандального законопроекта о "Прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов – некоммерческих юридических организаций и медиа, финансируемых из-за границы более чем на 20%.

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