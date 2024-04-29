Премьер и президент еще одной страны ЕС выступили за возвращение украинских мужчин домой

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что "Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих ребят к исполнению долга перед Родиной".

Президент и премьер Литвы Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните считают, что Литва должна помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин, проживающих за границей.

Об этом они заявили в ходе дебатов на радио LRT.

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"Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих ребят к исполнению долга перед Родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – сказал Науседа.

В свою очередь премьер Шимоните считает, что в вопросе возвращения военнообязанных граждан Украины из-за границы нужны консультации на уровне Евросоюза.

"Возможно, при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство можно было бы найти какие-то методы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире, потому что так называемая временная защита распространяется на народ Украины в ЕС", – отметила она.

"Та временная защита достаточно универсальна, в рамках этой защиты гарантии, которые предоставляются гражданам Украины в ЕС, очень широкие, понятно, что это вопрос не одного или двух государств", — добавила Шимоните.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава может помочь Украине, вернув на родину мужчин призывного возраста.

Комментируя это, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва обещает последовать примеру Польши в отношении мобилизованных украинцев, проживающих за границей.

Однако позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что помощь Варшавы в передаче Украине мужчин призывного возраста является этически сомнительным шагом, добавив, что Киев должен сам взять инициативу в этом вопросе.

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