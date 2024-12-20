Премьер Испании сделал заявление относительно участия в миротворческой миссии в Украине

Глава испанского правительства не видит возможности отправлять военных в Украину как миротворцев.

Премьер-министр Испании Педро Санчеса заявил, что его страна не планирует приобщаться к размещению миротворцев в Украине.

Об этом пишет издание Politico.

"Мы не видим [возможным] размещение испанских войск на украинской земле", – сказал испанский премьер в ответ на вопрос, поддерживает ли он идею отправить миротворцев в Украину после окончания войны, с которой выступает президент Франции Эммануэль Макрон.

Также читайте Каллас ответила, возможна ли сейчас миротворческая миссия в Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вынести на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подтвердил, что его страна готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине после окончания боевых действий.

Если будет достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией, Германия тоже может отправить своих военных для поддержания мира.

Напомним, по информации Reuters, Европа может привлечь около 100 тысяч военных для отправки в Украину как миротворцев. Так называемые силы сдерживания могут быть сформированы коалицией из пяти-восьми стран.

Читайте также: