Премьер Италии назвала самое эффективное оружие против России

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подтвердила непреклонность курса на экономическую изоляцию Москвы, назвав санкции «самым эффективным оружием»

Дмитрий Гулийчук
Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для прекращения войны в Украине.

Об этом заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, отвечая на вопрос, должна ли Европа ослабить запрет на импорт газа Москвой, передает Reuters.

Энергетические проблемы выросли в Италии и по всей Европе после того, как война США и Израиля против Ирана привела к закрытию Ормузского пролива, водного пути, по которому обычно перевозится около пятой части мировых поставок СПГ.

«Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение этих лет, является самым эффективным оружием для содействия построению мира, и поэтому мы должны быть очень осторожны относительно того, как мы движемся вперед», — сказала Мелони журналистам.

Заявление Мэлони прозвучало после того, как генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что непонятно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ. Москве грозит запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года.

Мелони, которая должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Риме в среду, сказала, что надеется на достижение прогресса в мирном установлении до вступления в силу запрета.

Ранее мы писали, что из-за обострения войны на Ближнем Востоке в Брюсселе уже рассматриваются крайние меры, в том числе нормирование горючего и расконсервирование стратегических резервов нефти.

