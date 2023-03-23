Премьер Италии ответила на призыв прекратить поставки оружия Украине и начать "переговоры" с РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони ответила на призыв депутата от партии "Движение пяти звезд" (М5S) о прекращении поставок оружия Украине и начале так называемых "переговоров" с Россией.

Об этом сообщает Rai News.

Во время обращения в Палату депутатов 22 марта Мелони заявила, что прекратить поддержку Украины означало бы изменить позиции Италии и одобрить российское вторжение.

Мэлони также посоветовала Элизе Скутелли обратиться к главе Кремля.

"Скажите это Путину, госпожа Скутелла. Почему вы говорите это нам?.. Давайте называть вещи своими именами. Если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Я не столь лицемерна, чтобы прикрывать слово "вторжение" словом "мир". Поэтому на мое мнение, мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит, что мы не должны работать над мирным планом", — ответила Мелони.

Она подчеркнула, что добавила, что ситуация на самом деле "сложнее, чем пытается изобразить пропаганда". Она также задала, скорее, риторический вопрос: какими могут быть условия для переговоров со страной-агрессорой.

Вы считаете, что для начала переговоров Россия должна прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины? Или, что границы Украины нужно пересмотреть, что Москве нужно отдать оккупированные ею территории, где был проведен так называемый референдум о самоопределении? Я хотела бы услышать ответ, если мы серьезно говорим о мире. Иначе это не что иное как пропаганда за счет суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно", — заявила Мелони.

Напомним, что 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и объявила о новом пакете помощи для Украины.

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