Премьер Италии призвала итальянцев ежедневно на час выключать электричество

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони призвала граждан ежедневно на час выключать источники энергии в знак солидарности с украинцами.

Об этом руководительница сказала в Риме на собрании итальянских послов, сообщает Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии в час в день", — заявила Мэлони.

Ее партия "Братья Италии" отдала уважение украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране". Также Мэлони обещала продолжать поставлять оружие украинским Вооруженным силам, которые уже 10 месяцев противостоят агрессии России.

Напомним, 21 декабря более 60 известных локаций в 19 странах мира выключили в час свет в знак солидарности с по Украине. В частности, среди таких популярных мировых памятников – Римский Колизей, Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе, рождественская елка Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и т.д.

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