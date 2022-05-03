Премьер Италии раскритиковал телеканал, в эфире которого Лавров выразил свои антисемитские убеждения.

Премьер Италии раскритиковал телеканал, в эфире которого Лавров выразил свои антисемитские убеждения.

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал итальянский телеканал Rete4 за скандальное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором тот сравнил Зеленского с Гитлером.

Марио Драги эмоционально отреагировал на неудачное интервью и назвал это "сеансом политической агитации".

Об этом сообщает La Repubblica.

Премьер Италии отметил, что в его государстве, в отличие от России, есть свобода прессы и слова, даже если эти высказывания "явно лживы и ошибочны".

"Но стоит задать вопрос, приемлемо ли приглашать кого-то на интервью и не реагировать одновременно на его высказывание? Это явно не достижение (интервьюера — ред.). То, что сказал Лавров, является ошибкой. Часть о Гитлере действительно неприличная. Телевидение свободно транслирует эти мысли. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был сеанс политической агитации", — заявил Драги.

Сам медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы. Мол, Лавров – это "второй человек в России", а интервью с ним якобы "документ современной истории".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Кроме того, Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, чем фактически отрицал трагедию Холокоста.

Лавров глубоко обидел Израиль своим заявлением о Гитлере

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