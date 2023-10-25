Премьер Израиля Нетаньяху откладывает наземную операцию против ХАМАСа: СМИ назвали причину

В Израиле сосредоточились на спасении заложников и граждан других стран, находящихся на территории сектора Газа. Власти страны пока откладывают наземную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов отложить ввод войск в сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по освобождению заложников.

Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что президент США Джо Байден хочет добиться отсрочки наземной операции Израиля, чтобы гуманитарная помощь была оказана как можно большему числу палестинцев. Кроме того, США нужно, чтобы из сектора Газа смогли уехать более 500 находящихся там американских граждан.

В то же время у Нетаньяху "есть свои причины медлить". Премьер Израиля, несмотря на давление со стороны чиновников, требующих скорых действий против ХАМАС, не подвержен риску.

Издание утверждает, что Нетаньяху скептически относится к планам израильских военных, поэтому он сейчас выслушивает другие мнения.

"Он также готов уделить больше времени переговорам об освобождении заложников, в то время как Армия обороны Израиля лучше подготовится к наземной операции", — говорится в материале.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что сотни тысяч американских граждан будут нуждаться в эвакуации с Ближнего Востока, если кровопролитие в Газе не удастся сдержать.

В то же время, официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн предположил, что военные США могут даже принять участие в войне Израиля и ХАМАСа, если ситуация обострится. По его словам, размещение США на Ближнем Востоке своих военных – это очевидный сигнал для иранского режима.

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