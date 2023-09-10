Премьер Израиля призвал хасидов не ездить в Умань, потому что там негде укрыться от ракет

Глава израильского правительства переложил на самих паломников ответственность за безопасность во время поездки в Украину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к хасидам с призывом воздержаться от традиционного паломничества в украинский город Умань во время праздника Рош га-Шана — еврейского нового года.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны нести личную ответственность за свои поездки. Не всегда нас Бог оберегал ни на европейской земле, ни на украинской", — заявил Нетаньяху на заседании правительства.

По словам израильского премьера, в Израиле, когда [враги] запускают ракеты, израильтяне направляются в укрытия, "а там укрытий нет". Он отметил, что в недавнем разговоре с президентом Владимиром Зеленским украинский лидер подчеркнул, что Умань не может защитить большой наплыв туристов.

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В то же время правительство Израиля поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Нарушу разработать программу помощи израильтянам, направляющимся в Умань, и выделило на нее 4 млн шекелей (около $1 млн).

Программа предусматривает создание центров регулирования очередей на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, хасиды ежегодно посещают Умань на Рош га-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили вопросы обеспечения полноценного функционирования безвиза для украинцев и пути обеспечения безопасности паломников-хасидов во время ежегодного посещения Умани.

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