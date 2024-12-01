Премьер Израиля провел консультации по поводу возможного краха режима Асада в Сирии — СМИ

Наступление повстанцев в Сирии несет с собой как краткосрочные выгоды, так и риски для Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочные консультации с разведкой, чтобы обсудить возможный крах диктаторского режима Башара Асада в Сирии.

Об этом говорится в сообщении The Times of Israel.

Издание пишет, что наступление повстанцев в Сирии несет с собой как краткосрочные выгоды, так и риски для Израиля.

Накануне премьер Нетаньяху провел консультации с представителями разведывательных служб, которые сообщили, что внимательно следят за развитием событий. По данным разведки, в Сирии иранская инфраструктура понесла серьезные потери и большая часть перешла под контроль других сил.

Кроме того, сообщается, что ливанская группировка Хезболла, вероятно, сосредоточит свое внимание на Сирии, чтобы поддерживать режим Башара Асада. В свою очередь, армия Израиля может получить больше возможностей в противостоянии против Хезболлы и других проиранских сил.

"Руководители разведки отметили, что текущие события имеют положительные аспекты, однако предупредили, что крушение режима Асада может привести к хаосу и возникновению новых военных угроз для Израиля", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пообещала оказать дополнительную военную помощь Асаду.

Кроме того, мы ранее информировали, что Турция ударила по северному Ираку и Сирии.

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