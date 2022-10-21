Премьер Израиля в разговоре с Кулебой лишь выразил обеспокоенность отношениями России и Ирана.

Израильский премьер заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне, которую ведет Кремль против нашей страны.

Об этом израильский премьер написал в своем Twitter.

По словам Лапида, украинский министр рассказал ему о войне в Украине.

“Я поделился с ним [Дмитрием Кулебой] нашей глубокой обеспокоенностью военными связями между Ираном и Россией. Израиль поддерживает украинский народ”, – написал он.

Как отметило издание The Times of Israel, Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о поставках системы противовоздушной обороны после шквала российских ударов в последние дни, которые были совершены с помощью беспилотников, поставленных Ираном.

В тот же день израильский премьер в интервью русскоязычному телеканалу RTVi предупредил, что российско-иранские вооруженные связи "ставят весь мир под угрозу".

"Мы, естественно, считаем, что отношения между Россией и Ираном являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и остального мира", — сказал он.

Лапид подчеркнул, что Иран является "опасным террористическим государством", и тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, "ставит под угрозу весь мир".

Он назвал решение Тегерана предоставить Москве парк беспилотников "совершенно неприемлемым", но настаивал на том, что Израиль будет оставаться непоколебимым в своей политике не оказывать прямую военную помощь Киеву из-за сложных отношений с Россией, имеющей значительное военное присутствие на северной границе Израиля — в Сирии.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с премьером Израиля сообщил, что подробно обсудил с ним обращение Украины о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.

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