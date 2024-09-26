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Премьер Израиля заявил, что не собирается прекращать боевые действия против "Хезболлы"

Премьер Израиля заявил, что не собирается прекращать боевые действия против "Хезболлы"

Биньямин Нетаньяху о войне против Хезболлы/Associated Press

Главнокомандующий израильской армией ранее приказал готовиться к возможному вторжению в Ливан.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он не собирается прекращать военные действия против "Хезболлы" до тех пор, пока северяне не смогут безопасно вернуться в свои дома.

Об этом информирует AFP.

"Мы наносим Хезболли такие удары, которые она никогда не могла себе представить. Мы делаем это с полной силой, мы делаем это с хитростью. Одно я вам обещаю: мы не успокоимся, пока они не вернутся домой", — сказал Нетаньяху в своем заявлении. .

Ранее вечером глава израильской армии Герцы Халеви приказал солдатам быть готовыми к возможному вторжению в Ливан.

"Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать атаковать и наносить вред Хезболли везде. Для этого мы готовимся к маневрам, и смысл заключается в том, что ваши боевые ботинки, ваши маневренные ботинки войдут на территорию врага. Это те вещи, которые позволят нам потом безопасно". вернуть северян", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Израиля прокомментировал взрывы пейджеров в "Хезболле".

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес целенаправленный удар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован командир "Хезболлы".

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