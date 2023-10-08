Премьер Израиля заявил, что страна вступает в "длинную и тяжелую войну"

Израиль начинает наступление, которое будет продолжаться без передышки до достижения необходимых целей.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна отныне все начинает "длинную и тяжелую войну", которая продлится до "достижения целей".

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Об этом он написал в своем аккаунте в сети X.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам из-за смертоносной атаки ХАМАС. Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию", — сказал он.

Нетаньяху добавил, что страна начинает наступление, которое "продолжится без оговорок и без передышки – до достижения целей".

"Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", – заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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