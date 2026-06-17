Премьер Канады сделал громкое заявление о проигрыше РФ в войне: «Этот вопрос времени»

Война РФ в Украине / © ТСН.ua

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Лидеры стран G7 считают, что Путин проигрывает в войне против Украины.

Такое заявление озвучил премьер-министр Канады Марк Карни в эфире американского канала CNN после встречи саммита.

По его словам, проигрыш России — это «вопрос времени».

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Журналистка спросила у главы канадского правительства о переговорах на саммите G7, которые были за закрытыми дверями, разделяет ли президент США Дональд Трамп то, что Россия проигрывает войну в Украине.

«Я думаю, что это мнение, которое твердо придерживаются те, кто очень активен. Канада является одной из стран, наиболее помогающих Украине. Мы являемся одними из самых больших центров для инструкторов украинской армии. Итак, мы здесь. Мы, немцы, британцы, французы все считаем, что ход в войне изменился. Это вопрос времени. Путин проиграет эту войну», — ответил Карни.

Россия проигрывает в войне — что известно

Президент США Дональд Трамп во второй день саммита G7 во Франции признал, что российский диктатор Владимир Путин находится в более слабой позиции, чем раньше. Такое мнение он озвучил, выслушав аргументы партнеров.

По информации Politico, Трамп готов заставить Путина закончить войну, но в обмен на помощь Европы с безопасностью Ормузского пролива.

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