Премьер Канады заявил, что США больше не являются надежным партнером

Премьер-министр Канады о США / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна будет стремиться резко уменьшить зависимость от Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон перестал быть надежным партнером.

Об этом информирует CNN .

Во время общения с прессой Карни прокомментировал последние решения президента США Дональда Трампа о введении новых тарифов для импортируемой продукции, отметив, что в случае их постоянного действия Канаде следует пересмотреть отношения безопасности с США.

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«Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но обратного пути не будет», — считает он.

Кроме того, канадский премьер заявил, что о необходимости «значительно снизить нашу зависимость от Соединенных Штатов».

«Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны, и нам нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со скоростью, которую мы не видели на протяжении многих поколений», — добавил Карни.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Канада является «одной из самых мерзких стран» , с которыми когда-либо имел дело.

Мы ранее информировали, что Франция и Канада настаивают на том, чтобы Россия взяла на себя конкретные обязательства по миру в Украине.