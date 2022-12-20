Премьер Косово рассказал, зачем РФ разжигает новый конфликт на Балканах

Россия разжигает конфликт между частично признанным государством Косово и Сербией из-за провала войны войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, передает The Guardian.

Контекст

Этнические сербы на севере Косово, где они составляют большинство, больше недели установили баррикады, препятствуя свободному передвижению косовских органов власти, несмотря на призывы США и ЕС демонтировать незаконные блокпосты.

Президент Сербии Александар Вучич воспользовался своим правом в соответствии с резолюцией ООН попросить у НАТО разрешения отправить сербский полицейский корпус в Косовскую Митровицу.

В издании отмечают, что запрос Сербии, первый после завершения войны в Косово в 1999 году, почти наверняка будет отклонен, но есть обеспокоенность, что это может быть первым шагом к одностороннему решению об агрессии Белграда.

Позиция Косово

Курти сказал обеспокоен тем, что напряженная ситуация может обостриться в пользу Путина, поскольку российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году.

"ЕС и США согласны с тем, что баррикады следует снять. Но они также озабочены тем, как это может быть использовано Белградом", – отметил он.

Премьер предположил, что Запад "беспокоят связи Белграда с Москвой", но он не знает, как западные партнеры Приштины отреагируют в случае развертывания конфликта с Белградом.

"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, находящийся в Белграде", – сказал Курти.

Что известно о конфликте в Косово

Последний конфликт между Косово и Сербией из-за номерных знаков авто продолжается уже минимум больше года.

Власти Косово решили, что сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки. Автомобилям с сербскими номерами будут выдаваться временная справка и номера RKS ("Республика Косово"). Окончательное введение в действие этого решения откладывалось уже несколько раз.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.

Новое обострение на севере Косово спровоцировал арест эксполицейского из сербской общины. Он покинул свой пост в прошлом месяце вместе с около 600 других этнических сербов в знак протеста против решения Приштины по номерным знакам. В ответ на арест сербы Косово начали строить баррикады.

Власти Косово ввели спецназ в населенный сербами регион. Белград в свою очередь привел армию в боевую готовность. 11 декабря местные сербы и косовская полиция даже обменялись выстрелами.

Отметим, что этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, компактно проживают сербы, составляющие там большинство.

В результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина.

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