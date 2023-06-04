Премьер-министр Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда: в каком он состоянии

Глава бельгийского правительства провел ночь в больнице после того, как упал на голову во время поездки на велосипеде.

В воскресенье, 4 июня, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что падение с велосипеда, которое он пережил накануне во время прогулки, не будет иметь долгосрочных последствий. Он лишь ненадолго потерял сознание и получил несколько царапин.

Об этом случае он сам рассказал в видео, опубликованном в Facebook.

Премьер-министр Бельгии провел ночь в университетской больнице Гента, где его обследовали. В воскресенье утром он уже был дома.

“К счастью, у меня был шлем, и мой сын вызвал экстренную помощь. Я хотел бы поблагодарить экстренную службу UZ Gent [Университетской больницы Гента]. Спасибо за заботу этой ночью. Спорт полезен для вашего здоровья, но иногда нужно быть немного осторожным..." — подытожил он в коротком видео.

Глава бельгийского правительства упал с велосипеда на голову, но его спас шлем / Фото: скриншот с видео

Бельгийское издание La Libre сообщает, что премьер-министр упал с велосипеда в субботу вечером, когда ехал с сыном. Упав на голову, он на несколько минут потерял сознание. Авария произошла в нескольких сотнях метров от его дома в Бракеле (Восточная Фландрия).

Этот несчастный случай не повлияет на расписание главы правительства на следующую неделю, уверяют в его офисе.

Напомним, 1 июня президент США Джо Байден свалился на сцене на церемонии выпуска Академии военно-воздушных сил.

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