Премьер-министр Болгарии сделал неожиданное заявление о договоренностях Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин заключили соглашение о приостановке санкций / © ТСН.ua

Реклама

Премьер-министр Болгарии Румен Радев положительно оценил договоренности президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина по поводу дизельного топлива, объяснив свою позицию необходимостью снизить цены на энергоносители в Европе. При этом лидеры других стран Евросоюза критикуют шаги Вашингтона, которые могут принести Москве экономические преимущества.

Об этом он заявил в Брюсселе перед саммитом ЕС, сообщает «Европейская правда».

Реклама

Комментируя договоренности между американским и российским лидерами, Радев обратил внимание на высокие цены на топливо в Европе и их влияние на экономику.

Реклама

«Вы знаете, в чем сейчас заключается проблема в Европе. Высокие цены на топливо. Мы ценим любой шаг, способствующий снижению цен на топливо, чтобы повысить нашу конкурентоспособность», — заявил премьер-министр Болгарии.

Таким образом, Радев фактически поставил вопрос о возможном удешевлении топлива в центр оценки договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Его позиция отличается от подхода европейских лидеров, которые учитывают также последствия таких решений для поддержки Украины и экономического давления на Россию.

Радев также высказался против украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время он раскритиковал и российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности на электростанции.

«Я не поддерживаю никакие удары по НПЗ, я не поддерживаю никакие атаки на электростанции, подобные тем, которые Россия наносит по Украине», — заявил глава болгарского правительства.

Реклама

Напомним, что европейские лидеры готовятся пойти наперекор новому курсу президента США Дональда Трампа в отношении России. На саммите ЕС в четверг, 15 октября, они планируют призвать к введению новых санкций против Москвы и дальнейшему ограничению её нефтяных доходов — всего через несколько дней после договоренности Трампа с Владимиром Путиным об ослаблении ограничений на российский дизель.

Новости партнеров