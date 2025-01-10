Премьер-министр Британии посетит Украину для обсуждения миротворческой миссии — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем визите после встречи с союзниками на авиабазе "Рамштайн".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией. Это будет его первый визит в охваченную войной страну.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о запланированном визите после встречи с союзниками на авиабазе "Рамштайн" в Германии, не уточнив, когда приедет Стармер.

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“Эту инициативу начал Эммануэль Макрон. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю с премьер-министром на нашей встрече, она состоится”, – сказал Зеленский журналистам вечером в четверг, 9 января.

Это заявление украинского президента прозвучало после встречи Макрона и Стармера в резиденции британского премьера в Чекерсе, на которой они "вновь подтвердили свою непоколебимую поддержку" Украины и обсудили важность обеспечения страны "в сильнейшей позиции в 2025 году".

Как сообщает источник Bloomberg, французский и британский лидеры также обсудили потенциал совместных миротворческих сил в Украине. Такое предложение будет зависеть от заключенного мирного соглашения между Украиной и Россией, которое президент Владимир Путин пока не изъявил желания обсуждать.

Европейские лидеры в последние недели обсуждали возможность отправки войск для миротворческой миссии в Украину после прекращения огня и завершения конфликта, которого пообещал достичь путем переговоров избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что Великобритания положительно воспринимает начатую Францией инициативу направления международного контингента в Украину в рамках гарантий безопасности.

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