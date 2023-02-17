Премьер-министр Эстонии будет продвигать на Мюнхенской конференции 3 вопроса, касающихся Украины

Каллас очертила три главных сигнала своего выступления на Мюнхенской конференции.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется сегодня, 17 февраля.

Каллас выступит на главной сцене конференции дважды и будет говорить в частности о важности победы Украины в войне и наказании для страны-агрессорки России.

"Я отправляюсь в Мюнхен с тремя сигналами. Украина должна победить, а агрессор должен быть свергнут. Ни одно преступление России против Украины и ее народа не должно остаться безнаказанным. Серые зоны в европейской безопасности ведут к нестабильности и войне, и они должны остаться в прошлом. Пока эти принципы бездействуют, стабильный мир в Европе невозможен", – заявила Каллас в своем аккаунте в Twitter.

Нагадаємо, 17 февраля в немецкий Мюнхен приедут десятки глав государств и оборонных и дипломатических ведомств. В городе начнется Мюнхенская конференция по безопасности.

По прогнозам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина будет продвигать в Мюнхене вопрос предоставления дальнобойных ракет и боевых самолетов.

В немецком Мюнхене состоится конференция по безопасности

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