Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Президент Эммануэль Макрон поблагодарил чиновницу за работу.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Госпожа премьер-министр, уважаемая Элизабет Борн, ваш труд на службе нашей нации был образцовым каждый день. Вы реализовали наш проект с мужеством, преданностью и решительностью женщин государства. Спасибо от всего сердца”, — подчеркнул Макрон.

Напомним, что по словам Макрона, Европа – на развилке, и у некоторых членов ЕС дальнейшая поддержка Украины вызывает новые вопросы.

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