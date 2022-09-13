Премьер-министр Греции ответил на угрозы Эрдогана высадить десант на греческих островах

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава греческого правительства заявил, что его страна "готова противостоять" любой угрозе ее суверенитету.

В понедельник, 12 сентября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, находясь в Париже, отреагировал на угрозы президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осуществить "деоккупацию" демилитаризованных островов в Эгейском море.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы греческого правительства и президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

"Мы готовы противостоять всем тем, кто угрожает нам высадиться на наших островах, на нашей территории", — сказал Мицотакис.

В этом контексте он упомянул о шести истребителях Rafale и трех фрегатах DFI, купленных в марте этого года Афинами, и поблагодарил Францию за ее поддержку перед лицом "вызовов" со стороны Турции.

"Мы всегда открыты для дискуссии и диалога", — добавил при этом греческий премьер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обвинил Грецию в "оккупации" демилитаризованных греческих островов в Эгейском море и предупредил, что турецкие вооруженные силы могут "прибыть ночью" и "сделать то, что необходимо".

Эммануэль Макрон, со своей стороны, осудил "неприемлемые провокации и заявления, подвергающие сомнению суверенитет Греции" и подтвердил "четко и твердо" поддержку Францией Афин.

"Мы не разрешим беспорядок, особенно в восточном Средиземноморье", — сказал он.

Напомним, Греция достроит еще 140 км забора вдоль своей сухопутной границы с Турцией. Укрепление из бетона и колючей проволоки должно препятствовать въезду мигрантов в страну.

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