Премьер-министр Гренландии ответил на предложение Трампа войти в состав США

В среду, 5 марта, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил Дональду Трампу после его выступления в Конгрессе США, в ходе которого американский президент объявил, что Соединенные Штаты "так или иначе" возьмут под свой контроль арктический остров. Гренландский лидер заявил, что "мы не продаемся и нас нельзя просто забрать".

Так отреагировал Муте Эгеде в своем аккаунте в Facebook, опубликовав свою фотографию с флагом Гренландии.

"Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы гренландцы", — написал премьер-министр автономной территории, принадлежащей Дании.

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Отвечая на угрозу Трампа о том, что США получат Гренландию "так или иначе", Муте Эгеде отметил, что его страна "не продается" и ее нельзя "просто забрать".

"Американцы и их лидер должны это понять", — написал избранный чиновник Гренландии за шесть дней до местных парламентских выборов.

Почему Трампу нужна Гренландия

Гренландия – огромный богатый ресурсами остров к северо-востоку от Канады. Это самоуправляющаяся территория, принадлежащая Дании, и имеющая неиспользованные запасы нефти и газа, а также редкоземельные элементы, графит, никель, цинк, золото, вольфрам и т.д.

Трамп считает Гренландию местом большого стратегического значения для США из-за ее ресурсов и положений в Арктике, где активны Китай и Россия.

Но озвученное американским президентом желание завладеть Гренландией создает еще большее напряжение в отношениях с Европой, и особенно с Данией, союзником по НАТО.

Напомним, датский активист Ксавье Дютуа запустил онлайн-кампанию по сбору средств на "покупку" американского штата Калифорния. Инициатива появилась на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

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