Премьер-министр Грузии сделал скандальное заявление об Украине и Евромайдане: как отреагировали в МИД

Высказывания главы грузинского правительства о Революции Достоинства и борьбе украинского народа за свободу и независимость во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали "неприемлемыми и возмутительными".

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подверг критике события Евромайдана в Украине в духе российской пропаганды, фактически назвав Революцию Достоинства причиной нарушения территориальной целостности страны и гибели десятков тысяч человек.

Его слова цитирует издание Sova.

"До 2013 году Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна – обрушена. Через столько лет ее экономика значительно сократилась. Также 20% территории Украины оккупировано, погибли десятки тысяч человек. Кто несет за это ответственность? Никто", – сказал Кобахидзе, ни одним словом не вспомнив о российской агрессии, а вместо этого заметив, что "никто в Грузии не дождется Майдана".

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На скандальное заявление главы грузинского правительства отреагировали в украинском МИД, назвав его высказывания о Революции Достоинства и борьбе украинского народа за свободу и независимость "неприемлемыми и возмутительными".

"Досадно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства", — отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений и не повторять российские нарративы.

“Не Украина, которая защищается, а исключительно Россия, вероломно напавшая на нашу землю, ответственна за тысячи утраченных жизней, разрушение украинских городов и сел... Российская Федерация должна быть наказана за все преступления, совершенные в Украине, Грузии и других странах в течении последних десятилетий”, — говорится в заявлении МИД Украины.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов напомнили властям Грузии, что именно Россия пытается втянуть Тбилиси в войну, а не страны Запада.

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