Премьер-министр Грузии сообщил, что ждет Саакашвили после возвращения

Глава грузинского правительства считает, что прилет в Грузию бывшего президента дестабилизирует ситуацию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента страны и голову Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, которые собрался прилететь самолетом в Тбилиси, что по возвращении на родную землю он попадет в тюрьму.

Об этом сообщает информационный портал "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-конференцию главы правительства.

"Он прекрасно знает, что попадет в тюрьму", — заявил Гарибашвили.

Премьер Грузии считает, что приезд Саакашвили, который запланирован на день выборов, 2 октября, имеет целью создать дестабилизацию в стране.

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"Единственная задача и цель Саакашвили — дестабилизировать нашу страну и посеять хаос. Его единственная цель и желание — вернуться к власти, для Саакашвили и его команды убийц является недостижимой мечтой. Сегодня государство сильно, и пусть Михо и его банда не думают, что сейчас 2003 год ", — пригрозил Гарибашвили.

В то же время грузинский премьер признался, что "до конца не верит в приезд Саакашвили". "Этот человек угрожал приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", — сказал он.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии. Его также признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили, за что заочно приговорили к шести годам лишения свободы.

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