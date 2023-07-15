Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу и записал видеообращение

В настоящее время врачи расценивают состояние главы израильского правительства как удовлетворительное, предварительный диагноз – обезвоживание.

В Израиле 73-летний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху попал в больницу. Политик пожаловался на плохое самочувствие, после чего его доставили в отделение неотложной помощи.

Об этом пишет The Times of Israel.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на солнце на Галилейском море, а 15 июля у него началось легкое головокружение. После осмотра пациента врач порекомендовал ему отправиться в медицинский центр.

По данным издания, Нетаньяху госпитализировали из его резиденции в Кейсарии, где он проводил выходные.

Сообщается, что политик находился в полном сознании и ходил самостоятельно, без посторонней помощи.

В настоящее время врачи расценивают состояние главы израильского правительства как удовлетворительное. Предварительный диагноз – обезвоживание.

По требованию врачей Нетаньяху остается в больнице, где ему проведут дальнейшие обследования.

Глава правительства Израиля записал видеообращение из больницы, он заверил, что чувствует себя "отлично".

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за вашу заботу и поблагодарить замечательную медицинскую группу здесь, в Шеби, которая меня проверила. Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо, — сказал он. — Но у меня есть одна просьба к вам, мы находимся в разгаре зноя, поэтому я прошу вас: проводите меньше времени на солнце, пейте больше воды, и пусть у нас у всех будет хорошая неделя".

נתניהו בסרטון מביה"ח: "מרגיש טוב מאוד, מודה לכולם על הדאגה" | צפו 38tJzZ44Sv — החדשות — N12 (@N12News) July 15, 2023

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев.

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