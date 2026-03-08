Премьер-министр Израиля неожиданно обратился к гражданам Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху / © скриншот с видео

В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неожиданно обратился к иранскому народу, призывая его к восстанию против режима аятолл, который сохраняет власть в стране.

Свое обращение к «храброму народу Ирана» он опубликовал в сети Х

Видеоролик сопровождает кинематографическая музыка, в нем, кроме выступления самого Нетаньяху, демонстрируются кадры с самолетами израильских ВВС и толпы на улицах, размахивающие так называемыми «шахскими» флагами Ирана с изображением Льва и Солнца и флагами Израиля.

В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что его страна стремится «освободить Иран от ига тирании».

Он добавил, что в конце концов именно иранцы должны «восстать» и положить конец режиму.

«Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями», — заявил израильский премьер.

Ранее Нетаньяху публично заявлял, что надеется на смену режима в Иране в результате военного конфликта, который Израиль продолжает вместе с США.

В Иране избрали нового верховного лидера: что известно

Обращение Нетальягу появилось после того, как появилась информация о том, что в Иране могли завершить голосование по преемнику верховного лидера Али Хаменеи. По информации местных СМИ, главным претендентом на эту должность является его сын — Моджтаба Хаменеи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Вашингтона.

Ранее американский президент заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Моджтабу Хаменеи он назвал «слабой фигурой» и сказал, что не примет лидера, который продолжит прежнюю политику Ирана.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет «однозначной мишенью для уничтожения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.