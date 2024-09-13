Премьер-министр Канады Трюдо сделал заявление относительно ударов по России

Канадский премьер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Украина имеет право на применение дальнобойного оружия для ударов по территории России ради "предотвращения российских ударов по больницам и детским садам".

Его заявление цитирует The Canadian Press.

"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население, инфраструктуру, а главное – убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", — заявил Трюдо.

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По его словам, это нужно сделать, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.

Трюдо также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.

Канадский премьер утверждает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.

Напомним, накануне президент государства-агрессора Владимир Путин в комментарии российским пропагандистам заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России означает непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

Боятся Путина или есть «договорняки»? Почему союзники колеблются и не дают дальнобойное оружие?

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