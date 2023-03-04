Премьер-министр Латвии сделал обнадеживающий прогноз об истребителях для Украины

Глава латвийского правительства считает, что поставка боевых самолетов в Украину только вопрос времени.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что не существует причин, которые не позволяли бы западным партнерам Украины в противостоянии российской агрессии поставлять истребители.

Такое мнение он высказал в интервью Spiegel.

По его словам, Латвия не передает боевые самолеты Украине только потому, что у них их нет.

"Если бы они [истребители] у нас были, мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов — это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители”, — заявил латвийский премьер.

Кариньш подчеркнул, что украинские военные уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой.

“Наша задача – помочь им [украинцам] достичь своих целей. Каждый своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты”, — отметил он.

Латвийский премьер подчеркнул, что война должна завершиться победой Украины.

"Как будет выглядеть эта победа – решат сами украинцы", — сказал он.

Напомним, накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад предоставит Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

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