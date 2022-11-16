Премьер-министр Польши предполагает умышленную провокацию России с обстрелом инфраструктуры возле границы

Глава польского правительства считает, что Кремль проигрывает войну и поэтому прибегает к запугиванию и распространению пропаганды.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной для выяснения причин взрыва ракеты, упавшей в приграничном польском селе Пшеводове. Он предположил, что обстрел украинской инфраструктуры возле границы с Польшей мог быть сознательной провокацией России.

Такое заявление польский премьер сделал 16 ноября с трибуны Сейма, сообщает Polsat News.

“Мы не можем исключать, что обстрел украинской инфраструктуры непосредственно возле границы с Польшей является преднамеренной провокацией, сделанной с надеждой, что такая ситуация [падение ракеты украинской ПВО] может произойти. Это указывает на вычисление вероятностей”, — сказал Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что также "нельзя исключать других сценариев", учитывая, "насколько сильна российская агентура".

При этом Матеуш Моравецкий отметил, что ни одна страна не может полностью защитить небо над всей территорией.

"Пока нет техники, которая бы обеспечила полную эффективность против такой атаки врага, особенно такой мощной, как вчерашняя атака России на Украину", — подчеркнул глава польского правительства.

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Первопричиной инцидента Матеуш Моравецкий назвал агрессию России против Украины.

"Этой трагедии не произошло бы, если бы Россия вчера не нанесла массированный ракетный удар по Украине, и Россия несет полную ответственность за вчерашние события", — сказал он.

Польский премьер призвал сограждан "сохранять спокойствие, проявлять мудрость, укреплять оборону и демонстрировать солидарность".

"Россия знает, что проиграет эту войну. И точно не выиграет. Поэтому единственное, что остается Кремлю – это ложь, пропаганда, распространение путаницы, хаоса и страха", – сказал Моравецкий.

По его словам, сейчас пора не только тщательно расследовать вчерашний инцидент, но и солидарно осудить всем мировым сообществом Россию, а также подготовить жесткий и адекватный ответ со стороны НАТО и ЕС.

Напомним, американский чиновник заявил, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи места нанесения удара в Польше.

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