Премьер-министр Сербии на фоне протестов заявила, что готова уйти в отставку

Она отметила, что остается верной государству и президенту Александру Вучичу.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что готова уйти в отставку в любой момент.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter на фоне массовых протестов в государстве.

"Учитывая, что пишут СМИ олигархов, просто чтобы было понятно: я в любой момент готова уйти с поста главы правительства. Президент Сербии об этом знает...", — написала она.

Брнабич отметила, что остается верной Сербии и президенту Александру Вучичу. Премьер-министр добавила, что она не против перевыборов.

Ранее мы сообщали, что в Сербии студенты вышли на демонстрацию против насилия. Этот протест стал самым большим с начала мая, когда люди начали выходить на улицы после двух массовых расстрелов.