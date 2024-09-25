Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил пулю: что известно об инциденте

Конверт с неожиданным содержимым от анонимного отправителя был обнаружен при проверке почты.

В среду, 25 сентября, по адресу канцелярии премьер-министра Словакии Роберта Фицо был доставлен конверт с пулей.

Об этом сообщает словацкое издание Аktuality.

Конверт с неожиданным содержимым от анонимного отправителя обнаружили при проверке почты, адресованной премьер-министру.

Внимание охранников сначала привлекла обложка конверта, а затем рентгеновская проверка показала, что в нем есть боеприпас.

В пресс-службе правительства подтвердили этот инцидент.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, сегодня был доставлен в Правительственную канцелярию Словацкой Республики", — говорится в официальном комментарии.

Спикер региональной полиции в Братиславе Михал Шайфф сообщил, что дело расследуют.

Пуля для Фицо в конверте! Премьеру Словакии снова угрожают?

Напомним, что в мае этого года Роберт Фицо получил несколько пуль из пистолета на площади в городе Гандлова, где в него стреляли после заседания кабинета министров. Тогда нападавшего задержала полиция. Фицо несколько раз оперировали, после лечения он вернулся к работе в начале июля.

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